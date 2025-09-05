La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy viernes 5 de septiembre de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy viernes 5 de septiembre de 2025 se realizará la sección “Suave Patria” al finalizar la conferencia mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

Durante la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum podría proporcionar información sobre su reunión con padres de normalistas de Ayotzinapa.

Además respondería a la carta de Ezequiel Elizalde, quien asegura ser víctima de secuestro de Israel Vallarta, recién liberado.

Otro hecho que podría ser mencionado es el secuestro y rescate de dos policías federales en Michoacán, ayer jueves 4 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum también podría ser cuestionada por el señalamiento del gobierno de Morelos de que Gerardo Fernández Noroña debe regularizar su casa en Tepoztlán.

En temas internacionales, Claudia Sheinbaum se pronunciaría por el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela por una presunta incursión aérea venezolana en un buque estadounidense.

Nota en desarrollo. En breve más información...