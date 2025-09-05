La Fiscalía General de la República (FGR) asignó escoltas para el senador Gerardo Fernández Noroña, luego de las agresiones que sufrió en plena Cámara de Senadores por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también conocido como Alito Moreno.

Hoy viernes 5 de septiembre, como parte de una investigación penal en curso, la FGR recreó las agresiones de Alito Moreno en contra de Gerardo Fernández Noroña, previo a dejar su cargo como presidente del Senado.

En ese contexto, el senador de Morena reveló que la FGR le asignó una custodia como parte de un mecanismo previsto en la ley, dadas las agresiones a manos de Alito que también afectaron al camarógrafo Emiliano González, pues Alito fue captado en video desde diferentes ángulos agrediendo a Fernández Noroña, a quien incluso le dijo “te voy a matar”.

Gerardo Fernández Noroña fue agredido por Alito Moreno (Andrea Chávez vía X)

Gerardo Fernández Noroña confirma escolta de la FGR por agresiones de Alito Moreno; rechaza uso de la Guardia Nacional en su casa de Tepoztlán

Hoy 5 de septiembre, Gerardo Fernández Noroña informó en redes sociales que la FGR le asignó una escolta luego de las agresiones de Alito Moreno en el Senado, en las que también participó el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla.

Mediante su cuenta de X, el senador de Morena también rechazó que la Guardia Nacional cuide su casa ubicada en Tepoztlán, Morelos, adquirida por 12 millones de pesos gracias a un crédito hipotecario, según su propia declaración patrimonial.

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de Alejandro Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”. Gerardo Fernández Noroña

Cabe señalar que las afirmaciones sobre el uso de la Guardia Nacional fueron hechas el diputado local del PAN en Morelos, Daniel Martínez Terrazas, sin pruebas de por medio.

Claudia Sheinbaum comparó a Alito Moreno con los porros de la UNAM por sus agresiones contra Gerardo Fernández Noroña

El 28 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum comparó a Alito Moreno con los porros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de agredir a Gerardo Fernández Noroña un día antes en pleno Senado de la República.

Fue el periodista Manuel Negrero quien dijo que Alejandro Moreno “se comporta como un porro y un criminal”, situación con la que coincidió la presidenta y comparó los hechos con su pasado como activista estudiantil de la UNAM: