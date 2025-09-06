Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de empresarios y funcionarios que dijo, están implicados en actividades de huachicoleo.

La mañana del 6 de septiembre trascendió la detención de Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario de Marina Rafael Ojeda.

Detienen a empresarios y funcionarios por huachicoleo; Omar García Harfuch da detalles

Omar García Harfuch destacó las capturas se llevaron a cabo como parte de las investigaciones en torno al aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas.

Asimismo, Omar García Harfuch indicó en un mensaje que difundió en redes, que en las acciones fueron detenidos “directivos de empresas y algunos servidores públicos" que contaban con orden de aprehensión.

Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no abundó en los detalles sobre las personas que fueron detenidas, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad.

No obstante, tras resaltar que la investigación sigue en curso y se trabaja para detener a todos los involucrados, resaltó que mañana domingo se dará una conferencia de prensa mañana sobre los detalles de las acciones.

Omar García Harfuch informa detención de empresarios y funcionarios vinculados al huachicol (@OHarfuch / X)

Nota en desarrollo. En breve más información.