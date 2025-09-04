La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy jueves 4 de septiembre de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy jueves 4 de septiembre de 2025 se realizará la sección “Mujeres en la Historia” para cerrar la conferencia mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy jueves 4 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum hablará sobre su reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Sobre ese mismo tema, la presidenta de México reaccionaría a la felicitación que recibió de Venezuela por su ejemplo de soberanía.

En ese marco, Claudia Sheinbaum podría hablar sobre la prisión de máxima seguridad que habilitó Estados Unidos para la detención de migrantes.

Igualmente podría ser cuestionada por el destape de Saúl Monreal para la gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum podría ofrecer un mensaje con motivo del huracán Lorena y su trayectoria por el Pacífico.

Nota en desarrollo. En breve más información...