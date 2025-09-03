El senado de Morena, Saúl Monreal, anunció que competirá en las elecciones 2027 tras recibir desaire de la dirigente nacional de su partido, Luisa Alcalde.

Según precisó Saúl Monreal, buscará la gubernatura de Zacatecas sin el apoyo de Morena, pues aseguró podría recibir el respaldo del Partido Verde o el Partido del Trabajo.

Saúl Monreal aseguró que la dirigencia de Morena, así como un “grupo”, orquestaron una campaña en su contra, pues Luisa Alcalde reiteró que no podría competir en las elecciones 2027.

Saúl Monreal, de Morena (Captura)

Información en desarrollo...