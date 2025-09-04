Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, anunció que buscará romper el récord Guiness al dar la clase de futbol más grande del mundo.

Esta clase se rendirá tres meses antes de que inicie el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con lo informado por Clara Brugada, la clase de futbol en CDMX será el 1 de marzo 2026, y se espera que sea gratuita para congregar al mayor número posible de capitalinos.

Clara Brugada va por récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo

Desde principios de 2025, Clara Brugada ya había anunciado su intención de romper el récord Guiness por la clase de futbol más grande del mundo.

No fue hasta hoy miércoles 3 de septiembre que la jefa de gobierno de CDMX le puso fecha al evento de cara al Mundial 2026.

Actualmente quien tiene el récord Guiness por la clase de futbol más grande del mundo Estados Unidos, específicamente la ciudad de Seattle.

Ello porque en junio de 2025 se congregaron más de mil personas para tomar la clase de futbol, en el marco del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Ahora Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, buscará batir el récord triplicando la cifra, ya que esperan que participen al menos 3 mil capitalinos.

Clara Brugada (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Lo que se sabe de la clase de futbol más grande del mundo en CDMX

El titular del Instituto del Deporte en CDMX, Javier Peralta, informó que para poder romper el récord Guiness con la clase de futbol más grande del mundo, ésta debe cumplir con algunas características.

Primeramente será obligatorio que la clase dure mínimo 30 minutos, además se deberán desarrollar varios ejercicios de este deporte, divididos en 7 tiempos con un descanso cada uno.

La sede de la clase de futbol más grande del mundo no ha sido anunciada por el gobierno capitalino; sin embargo, no sería el Zócalo CDMX el punto de congregación debido al tipo de suelo que dificultaría el desarrollo de la actividad.

En cambio, se buscará ofrecer la clase en un estadio con cancha de futbol, pero no se ha determinado el recinto que se utilizará.