La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al empresario Ricardo Salinas Pliego para que pague los impuestos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SJCP), antes de comenzar a pensar en una candidatura presidencial.

A pregunta expresa en al conferencia mañanera del 3 de septiembre, Claudia Sheinbaum señaló que para poder presentarse ante el pueblo para un cargo de elección popular, primero se debe de cumplir con sus obligaciones como ciudadano.

Asimismo, resaltó que, como todos los mexicanos y mexicanas, los ciudadanos interesados en participar en elecciones deben pagar sus impuestos correspondientes y esperar a que la gente lo juzgue.

“Que pague sus impuestos, es tan fácil como eso” Claudia Sheinbaum

