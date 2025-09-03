Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, acordaron reforzar la estrategia México-Estados Unidos contra el crimen organizado.

Hoy 3 de septiembre, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo una reunión de alto nivel con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional.

En esta reunión se llegaron a acuerdos para reforzar la estrategia de seguridad entre México-Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan reforzar estrategia México-Estados Unidos contra el crimen organizado; manteniendo la soberanía y respeto

En un comunicado conjunto, los gobiernos de México y Estados Unidos reafirmaron su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de:

Reciprocidad

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Confianza mutua

Sostienen que el objetivo es “trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada”.

Además de su colaboración en atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.

Todo esto con acciones específicas e inmediatas para evitar el tráfico de fentanilo, otras drogas ilícitas y armas.

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acuerdan reforzar estrategia México-Estados Unidos contra el crimen organizado; con estas acciones

Entre las acciones concretas que planean hacer los gobiernos de México y Estados Unidos para reforzar la estrategia contra el crimen organizado, destaca el establecimiento de grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas.

El grupo incluye medidas como:

Contrarrestar a los cárteles

Fortalecer la seguridad fronteriza

Eliminar los túneles fronterizos clandestinos

Abordar los flujos financieros ilícitos

Mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible

Incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas

También destacan que los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides en ambos países.