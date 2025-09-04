El gobierno de Venezuela celebró a la presidenta Claudia Sheinbaum por su ejemplo de soberanía con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Hoy miércoles 3 de septiembre 2025, en el segundo día de la visita de Marco Rubio, el funcionario estadounidense se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Sobre dicha reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó el acuerdo de cooperación en materia de seguridad fronteriza, con total respeto a la soberanía e integridad territorial.

La celebración vino por parte de Yván Gil, canciller de Venezuela, quien extendió una felicitación a Claudia Sheinbaum por el ejemplo que dio ante el mundo en medio del combate al crimen organizado por Estados Unidos.

El canciller de Venezuela señaló que Claudia Sheinbaum ha puesto en alto a la región de América Latina, por prevalecer los principios del derecho internacional, legalidad y la visión de latinoamérica como zona de paz.

“Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región y que México ha sabido representar de manera ejemplar”. Yván Gil, canciller de Venezuela

Este pronunciamiento del venezolano Yván Gil se da tras el reciente ataque de Estados Unidos contra un barco del narcotráfico de Venezuela.

Aunado a las declaraciones de Donald Trump sobre el problema que generó Venezuela a Estados Unidos en temas de narcotráfico y migración.

Alrededor de las 10:00 horas de hoy 3 de septiembre 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Marco Rubio en Palacio Nacional.

En un breve mensaje compartido en redes sociales, Marco Rubio agradeció la colaboración bilateral que han permitido fortalecer la seguridad fronteriza, así como otras importantes acciones:

desmantelamiento de los cárteles

intercambio de recursos hídricos

promoción de nuevas oportunidades económicas

Claudia Sheinbaum, por su parte, informó que entre ambos acordaron el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, mediante 4 ejes principales:

reciprocidad

respeto a la soberanía e integridad territorial

responsabilidad compartida y diferenciada

confianza mutua

Marco Rubio hizo énfasis en que México es el gobierno que más está colaborando con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, siendo una cooperación “histórica” con respeto a la soberanía y con resultados concretos.