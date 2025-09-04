El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, comenzó el traslado de migrantes hacia la Prisión Estatal de Luisiana, conocida también como “Angola”.

Esto luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), construirá una nueva instalación en este sitio.

Ante esto, hoy miércoles 3 de septiembre la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, junto con la fiscal general Pam Bondi, realizaron un recorrido por las instalaciones de la prisión Angola.

ICE comenzó este miércoles el traslado de migrantes a las instalaciones ubicadas en la prisión Angola, en el estado de Luisiana, donde habrá un nuevo sitio adaptado para migrantes.

Esto tras alcanzar un acuerdo entre las autoridades estatales y el gobierno de Donald Trump para la habilitación del lugar.

La prisión Angola es una cárcel de máxima seguridad en Luisiana, la cual cuenta con capacidad para más de 6 mil internos.

Al respecto, ICE espera añadir al menos 400 camas en una nueva sección para albergar migrantes, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con los reportes, tan solo este miércoles habrían sido trasladados 51 migrantes a la prisión Angola, con la intención de albergar a más detenidos durante las redadas de ICE.

Y es que de acuerdo con cifras estimadas, ICE mantiene bajo su custodia a cerca de 61 mil 200 migrantes, por lo que se encuentra en la necesidad de nuevos centros de detención.

Estados Unidos habilita prisión de máxima seguridad ‘Angola’ para detención de migrantes (Matthew HINTON / AFP)

Ante la habilitación de una nueva sección de prisión Angola para migrantes, Kristi Noem y Pam Bondi recorrieron las instalaciones en Luisiana.

Resaltaron que, al igual que Alligator Alcatraz, ubicada en Florida, la prisión Angola está rodeada por el río Misisipi, así como por pantanos llenos de caimanes y bosques donde habitan osos.

Ante esto, ambas señalaron que “nadie se quiere ir” de esta cárcel de máxima seguridad, por lo que indicaron que este lugar albergará a los ”peores migrantes".

Kristi Noem y Pam Bondi señalaron que la intención es que a este lugar sean trasladados migrantes considerados de alta peligrosidad, como delincuentes, pandilleros, violadores, narcotraficantes y traficantes de personas.