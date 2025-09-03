Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos reconoce que “no hay Gobierno que está cooperando más” con Estados Unidos que México en la lucha contra el crimen.

En su visita a México, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos llegó a acuerdos para el reforzamiento de la lucha contra el crimen organizado.

Mismos, de los que destacó el papel que le ha brindado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al de Estados Unidos.

En español, Marco Rubio dice que “ningún gobierno coopera más con Estados Unidos que México en lucha contra el crimen”

Tras su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, Marco Rubio junto con el canciller Juan Ramón De la Fuente en conferencia de prensa reconoció que “ningún gobierno coopera más con Estados Unidos que México en lucha contra el crimen”.

Este reconocimiento lo hizo en español, cabe recordar que Marco Rubio es hijo de migrantes cubanos.

Además en este reconocimiento que hizo Marco Rubio al Gobierno de México destacó que el nivel del cooperación es “histórico”.

“Como vecinos enfrentamos amenazas en común y hemos llegado a un nivel de cooperación histórica, jamás en la historia ha habido este nivel de cooperación, con respeto a la soberanía, y que da resultados concretos” Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

También en esta conferencia de prensa con el canciller mexicano, Juan Ramón De la Fuente, Marco Rubio hizo el anuncio de la creación del grupo de alto nivel entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

En esta conferencia de prensa, junto con Marco Rubio, el canciller Juan Ramón De la Fuente anunció que tras la creación de grupo de alto nivel entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado, en los próximos meses es cuando se podrán dar los primeros resultados de su cooperación.

Entre los acuerdos alcanzados entre México y Estados Unidos en su combate al crimen organizado concluyeron en acciones concretas como: