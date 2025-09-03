Ante la presencia del Huracán Lorena en la zona del Pacifico Mexicano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases en algunos estados.

De acuerdo con la SEP, esta medida esta vigente desde la tarde de hoy miércoles 3 de septiembre para todos los niveles educativos, desde preescolar, hasta superior.

Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a cargo de Conagua, informó que el Huracán Lorena se mantiene como categoría 1, sin embargo, continuará intensificándose.

Huracán Lorena hoy 3 de septiembre: Lista de estados que suspendieron clases

Debido a la formación del Huracán Lorena en el Pacifico Mexicano, la SEP informó su decisión de suspender clases en los siguientes estados como medida de prevención para no arriesgar al alumnado:

Baja California Sur

Sonora

La SEP precisó que esta medida es válida para todos los niveles educativos, y se mantendrá vigente desde la tarde de hoy miércoles 3, y hasta el viernes 5 de septiembre .

Es decir, al momento Baja California Sur y Sonora mantienen activa una suspensión de clases por el paso del Huracán Lorena, por lo que reanudarán clases hasta el lunes 8 de septiembre.

Huracán Lorena provocará lluvias intensas (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Huracán Lorena hoy 3 de septiembre: Provocará lluvias en estos estados

El SMN informó que hasta la tarde de hoy miércoles 3 de septiembre, el Huracán Lorena se mantiene como categoría 1, pero continuará intensificándose durante la tarde noche.

Hasta las 16:00 horas su centro se localizó a 255 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lucas y a 220 km de Cabo San Lázaro.

Debido a las bandas nubosas del Huracán Lorena, se esperan lluvias en los siguientes estados:

Lluvias torrenciales

Baja California Sur (centro y sur)

Lluvias intensas

Sonora (centro y sureste)

Sinaloa

Lluvias muy fuertes

Baja California

Nayarit

Jalisco

Asimismo, el SMN advirtió que la tarde de hoy miércoles 3 de septiembre localidades costeras de Baja California Sur registrarán vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h) y rachas que podrían alcanzar hasta los 160 km/h.

Por ello advirtió a que las familias no envíen a los alumnos a clases, además de que se eviten a toda costa actividades en el mar en los estados mencionados.