Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señaló que los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de México es una “prueba de fuego”.

“Es una prueba de fuego porque estamos hablando de 10 persona con señalamientos claros y específicos del Departamento de Estado”. Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa, Kenia López Rabadán dijo que espera superar este reto como nación, pues México debe demostrar la estabilidad y objetividad de sus instituciones ante el exterior.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

López Rabadán dice que señalamientos de Estados Unidos son “prueba de fuego” para México

López Rabadán enfatizó que ante un hecho como los señalamientos de Estados Unidos, las instituciones no deben acompañar, proteger ni simular, pues es una “prueba de fuego” a su objetividad.

La diputada advirtió que optar por encubrir o evadir responsabilidades resultaría en una situación gravísima de impunidad y un daño a la credibilidad internacional del gobierno de México.

Kenia López Rabadán calificó los señalamientos de Estados Unidos como un evento inédito en el país, pues nunca antes un gobernador en funciones había sido señalado de esta manera.

Pese a esto, expresó su esperanza de que México supere este reto “en positivo”, demostrando que el país cuenta con instituciones objetivas que aplican la ley sin excepciones ni cálculos políticos

Asimismo, López Rabadán destacó que esta es una etapa crítica y un gran reto para el Poder Judicial, pues representa la oportunidad de ver si los jueces actúan a favor de la legalidad o de posiciones ideológicas.

Estas declaraciones se dan luego de que Estados Unidos señaló a 10 funcionarios mexicanos por vínculos con el Cártel de Sinaloa: