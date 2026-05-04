América estaría en riesgo de perder ante Pumas el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX, por alineación indebida en el Estadio Banorte.

El Club Pumas presentaría una queja por presunta alineación indebida del América en el partido de este domingo en el Estadio Banorte.

La directiva de Pumas ingresarán el recurso formal este lunes ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX por lo que en el club auriazul se considera una alineación indebida del equipo azulcrema.

¿Por qué habría cometido América alineación indebida ante Pumas?

Al minuto 62 del partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, América vs Pumas, el defensa Sebastián Cáceres recibía atención médica, mientras las Águilas preparaban cambios.

Uno de esos cambios, según la pizarra de salida mostrada por el cuarto árbitro Maximiliano Quintero Hernández involucraba a Miguel Vázquez por Thiago Espinosa.

Sin embargo, el cuerpo técnico de André Jardine, al darse cuenta de que Cáceres tendría que dejar la cancha empujó de regreso a la cancha a Miguel Vázquez para que el cambio fuera por el citado lesionado.

A través de videos se puede confirmar esa acción y la directiva de Pumas los utilizaría como pruebas ante la Comisión Disciplinaria, pues el cuarto árbitro no mostró el cartel de cambio de la salida del número 4 de Cáceres, sino del 32 de Vázquez.

En los videos el jugador de América, Miguel Vázquez, parece salir por completo de la cancha antes de ser empujado de regreso al terreno de juego, concretándose el cambio.

Pumas vs América: Fecha, hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final (--Mexsport Agency-- / MEXSPORT)

¿Qué dice la cédula arbitral respecto al cambio del América?

En la cédula oficial del partido, ofrecida por el árbitro Luis Enrique Santander, el cambio de América quedó estipulado con el ingreso de Thiago Espinosa por Sebastián Cáceres, con lo cual el América no habría alineación indebida ante Pumas.

El error habría sido del cuarto oficial Maximiliano Hernández Quintero y de un quinto silbante que se encontraba también en la zona de bancas.

¿Qué pasaría si procede la queda de Pumas por alineación indebida del América?

Si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX encontrara como real la alineación indebida del América ante Pumas, el equipo azulcrema quedaría eliminado de la Liguilla.

El artículo 52 del Reglamento de Sanciones establece las causales de esta infracción a las Reglas de Juego y las sanciones.