El 28 de abril de 2026 inició en Oakland, California, el primer juicio entre Elon Musk y Sam Altman por OpenAI, un proceso que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial.

Musk acusa a Sam Altman y a la compañía de traicionar la misión fundacional al transformarse en una entidad con fines de lucro, cerrando su código y firmando alianzas multimillonarias.

La disputa, que involucra también a Microsoft, enfrenta visiones opuestas sobre si la IA debe priorizar la seguridad y apertura o la competitividad empresarial.

Este es el origen del choque entre Elon Musk y Sam Altman

El conflicto entre Elon Musk y Sam Altman no es reciente ni superficial: se gestó desde la fundación de OpenAI en 2015, cuando ambos compartían una visión idealista de desarrollar inteligencia artificial abierta y segura para la humanidad.

Sin embargo, esa alianza se fracturó con el tiempo, dando paso a una batalla legal, mediática y empresarial que hoy podría redefinir el rumbo global de la IA como ChatGPT.

El conflicto escaló en 2024, cuando Musk presentó una demanda alegando que OpenAI, empresa matriz de ChatGPT, incurrió en un “engaño” al cambiar su naturaleza jurídica y operar como empresa con fines de lucro.

Esta disputa entre Musk y Altman llegó a tribunales en 2026, donde Musk exige indemnizaciones multimillonarias y cambios en la gobernanza de la compañía.

El juicio que enfrenta a Elon Musk contra Sam Altman, OpenAI y Microsoft avanza en Oakland, California, con testimonios que revelan las tensiones detrás del nacimiento de ChatGPT.

Elon Musk acusa a sus antiguos socios de OpenIA de convertir una organización sin fines de lucro en un gigante comercial valorado en cientos de miles de millones de dólares pues Musk aportó decenas de millones de dólares en los primeros años.

Elon Musk en el juicio contra Sam Altman por OpenIA (Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP / AP)

Él indica que estaba convencido de que OpenIA era un proyecto filantrópico para evitar que una sola empresa o país dominara la IA de manera peligrosa con el compromiso de desarrollar inteligencia artificial general (AGI) de forma abierta, segura y en beneficio de toda la humanidad, sin buscar ganancias.

Por lo que Elon Musk participó en su fundación en 2015 junto con Sam Altman y otros; sin embargo, tras la salida de Musk en 2018, OpenAI creó un brazo con fines de lucro, cerró su código fuente y firmó multimillonarias alianzas, especialmente con Microsoft.

Musk alega que esto constituye un incumplimiento del fideicomiso caritativo, fraude y enriquecimiento injusto, es por eso que ahora demanda más de 130 a 150 mil millones de dólares en daños que irían al brazo sin fines de lucro, la destitución de Altman y Brockman, y revertir la estructura de la empresa.

Sam Altman se defiende de las acusaciones de Elon Musk

El juicio de Elon Musk contra Sam Altman, OpenAI y Microsoft está en curso en Oakland, California en donde ya hubo selección de jurado y el cual podría durar varias semanas y tener implicaciones enormes para cómo se estructuran las empresas de IA en el futuro.

Tras las acusaciones de Musk en donde alega que OpenAI rompió el acuerdo fundacional al crear una estructura for-profit y cerrar el código de sus modelos, en lugar de mantenerlo abierto.

La empresa OpenIA afirma que Elon Musk conocía los planes de tener un brazo for-profit desde temprano para competir con empresas como Google.

Asimismo dicen que Elon Musk quería más control, propuso comprar la empresa por 97 mil millones de dólares en algún punto y ahora actúa por competencia, ya que tiene su propia empresa de IA: xAI.

Sam Altman en el juicio contra Elon Musk por OpenIA (Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP / AP)

Por lo que de momento, se debate si OpenAI traicionó su promesa fundacional de “IA para la humanidad” al priorizar ganancias y partnerships cerrados.

Pues mientras Elon Musk lo presenta como una cuestión de seguridad y ética de la IA; OpenAI lo ve como un intento de frenar a un competidor.