El Partido Acción Nacional (PAN) insiste en que el Senado de la República analice la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Según la dirigencia del PAN, las acusaciones de narcotráfico contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios locales validan las advertencias previas sobre una profunda crisis institucional en Sinaloa.

PAN busca “devolver estabilidad a Sinaloa” con la desaparición de Poderes en Sinaloa tras acusaciones contra Rocha Moya

Jorge Romero, líder nacional del PAN, insistió en la demanda de su partido, para que la Cámara de Senadores busque la desaparición de poderes en Sinaloa.

Manifestó que la supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones de 2021 en Sinaloa, las cuales relacionan a Rocha Moya, constituye una alteración grave de la democracia en México.

Romero enfatizó que es indispensable aplicar mecanismos constitucionales extraordinarios para devolver la estabilidad a Sinaloa, ya que la inseguridad actual ha sobrepasado las facultades de las autoridades estatales y federales.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (José Betanzos Zárate )

La dirigencia del PAN calificó de preocupante que las acusaciones por narcotráfico contra Rocha Moya sean impulsadas por agencias de Estados Unidos en lugar de las instituciones de justicia mexicanas.

En este sentido, el PAN señaló que una simple licencia del gobernador no soluciona el problema si no se implementan acciones contundentes para investigar y combatir a fondo el crimen organizado en el Sinaloa.

El enfoque central sobre desaparecer los poderes en Sinaloa, es asegurar que la ciudadanía acceda a un entorno de paz y a un gobierno local que trabaje por su seguridad.

Finalmente, el PAN reafirmó que la México no puede tolerar que quienes tienen la tarea de enfrentar a los grupos del narcotráfico se vean envueltos en sospechas de complicidad con dichas organizaciones criminales.