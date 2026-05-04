Luisa Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia, explicó el proceso que enfrenta el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ante la solicitud presentada por Estados Unidos.

El pasado 29 de abril Estados Unidos pidió la detención provisional de Rubén Rocha Moya y 9 personas más con fines de extradición por supuestos nexos con el narcotráfico.

Te explicamos el proceso que debe realizarse para acatar o no la solicitud realizada por la Fiscalía Federal de Distrito Sur de Nueva York.

El momento procesal de Rocha Moya tras solicitud de Estados Unidos

Luisa Alcalde señaló que, tras la solicitud de detención con fines de extradición de Estados Unidos, el caso contra Rubén Rocha Moya se encuentra a la espera de los datos de prueba que acrediten la urgencia de su captura.

La Consejera Jurídica destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) su opinión respecto a la solicitud, quien destacó que, hasta el momento no hay elementos que acrediten la detención provisional.

Es decir, la solicitud de detención con fines de extradición no está debidamente fundada y el tribunal de Nueva York debe de aportar dicha información para proceder con la solicitud.

“El momento procesal en el que estamos es en el que la fiscalía emite su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores…necesita pedirle al país requirente que aporte esos elementos para poderlo presentar ante un juez” Luisa Alcalde

Asimismo, resaltó que será un juez de control quien determine la medida cautelar que se podría imponer, en caso de que se envíen los elementos probatorios necesarios para avanzar con la solicitud.

Estados Unidos debe presentar elementos de prueba para posible detención de Rocha Moya: Luisa Alcalde

Luisa Alcalde señaló que Estados Unidos no realizó la solicitud formal de extradición de Rubén Rocha Moya, sino la detención provisional con fines de extradición, para lo que debe proporcionar elementos de prueba.

La consejera resaltó que, de acuerdo al artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, la solicitud de extradición debe presentarse con los elementos probatorios que acrediten la urgencia para realizar una detención provisional.

Dicho elementos deben probar el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso judicial; de considerarse fundados, el país solicitante cuenta con 60 días para enviar la solicitud formal de extradición.

“En este caso la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición, lo que presentó fue una solicitud de detención con fines de extradición. Para poder solicitar esto debe anexar datos de prueba para establecer la urgencia” Luisa Alcalde

Por otra parte, destacó que, de haber sido solicitada la extradición formal, Estados Unidos tuvo que presentar el delito por el que se le acusa, así como anexar:

relación de hechos imputados

textos legales que tipifiquen los delitos, fijen la pena y regulen la prescripción

datos de prueba que establezcan que es probable la comisión del delito

copia certificada de la orden de aprehensión emitida por el juez que lo requiere

datos de identificación

traducción al español debidamente legalizada

Esto de acuerdo con el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.