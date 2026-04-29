El asesinato de la familia Cejudo Berríos en Azcapotzalco, CDMX, dejó al descubierto que el crimen fue planeado por una familia conformada por los hermanos Villaseñor.

Así de descubrió cuando al pasear por Atizapán, Edomex, en una de las camionetas de lujo robadas en CDMX, fueron detenidos tres hermanos, dos hombres y una mujer, ademas del esposo de esta última.

Se trata de los hermanos:

Emiliano Villaseñor, 21 años

José María Villaseñor

María de Jesús Villaseñor, 24 años

El esposo de María de Jesús es el hombre de 36 de años de nombre Francisco Javier.

Emiliano Villaseñor, el presunto novio, agredió a balazos a policías que lo detuvieron; resultó herido

Otros de los detalles que han acusado indignación no es solo que los hermanos Villaseñor hayan conformado una banda de asaltantes con extrema violencia sino que uno de ellos era presuntamente novio de una de las víctimas de la familia Cejudo Berríos, de acuerdo con reportes periodísticos.

Se trataría de Emiliano Villaseñor de 21 años de edad, quien con su cercanía a las víctimas cobró la vida de la familia, los padres tenían 47 años de edad cada uno y las hijas 17 y 12 años.

Al momento de la detención, Emiliano Villaseñor atacó a los agentes policiacos por lo que fue herido de bala y llevado un hospital para recibir atención médica.

Hermanos Villaseñor robaron camionetas de lujo de la familia Cejudo Berríos de Azcapotzalco

La familia Cejudo Berríos era dueña de dos camionetas GMC y BMW, mismas que fueron robadas por los hermanos Villaseñor y las cuales fueron resguardadas por la Fiscalía del Estado de México tras ubicar lo robado y los presuntos responsables en Atizapán, Estado de México.

Lo confiscado y las personas detenidas fueron llevadas a Toluca, Estado de México, donde rendirán cuantas ante la Fiscalía de Asuntos Especiales.