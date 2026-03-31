El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) confirmó el robo de 211 autos y pantallas planas en un inmueble de Veracruz, aunque calificó el hecho como un “despojo ilegal”.

Según el Indep, los responsables serían integrantes del Sindicato de Maniobras, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos.

La auditoría reveló que el robo ocurrió en diciembre de 2020 -bajo la dirección de Ernesto Prieto Ortega-, y representa una pérdida de 23 millones de pesos.

Indep aseguró que ya identificó a los culpables y que no habrá impunidad en el caso.

Roban autos y pantallas al Indep en Veracruz

El periodista Pedro Villa y Caña informó que se reportó el robo de 211 autos y pantallas planas en un inmueble del Indep ubicado en Veracruz, del que el organismo asegura ya sabe quiénes fueron los responsables.

Según los hechos informados, el robo de 211 autos corresponden a la gama alta, de los cuales son 12 los que fueron reemplacados y ya se encuentran circulando en:

Veracruz Jalisco Ciudad de México Coahuila Guanajuato Tlaxcala Querétaro

Asimismo, se señala que los vehículos ya tienen el reporte de robo, según el Registro Público Vehicular.

Aunque al robo también se le suma la sustracción de pantallas planas, las características de estas no fueron proporcionadas.

Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

Cabe destacar que el robo en Indep sucedió en diciembre de 2020 y fue en una auditoría que se reveló esta información, detallando que la sustracción corresponde una pérdida de 23 millones de pesos.

Indep aclara el robo de autos en Veracruz

En respuesta al robo de autos en el inmueble en Veracruz, el Indep calificó este como un hecho de “despojo ilegal”, donde aseguraron saber quiénes son los culpables del delito.

Según el documento enviado por Indep, no habrá impunidad contra los culpables que aseguran es el Sindicato de Maniobras, Carretilleros, Cargadores, Abridores y Conexos.

Por otra parte, en la auditoría, Villa y Caña argumentó que intentaron tomar posesión del inmueble con un apoderado legal, pero impidieron el acceso bajo amenazas.

Según el informe de Indep, verificaron que los vehículos ya no estaban en el inmueble debido a que lo sobrevolaron con un dron que les hizo confirmar los hechos.