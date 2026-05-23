El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que sus colaboradores en CDMX, así como en algunos estados del centro del país, llevarán a cabo sus actividades en modalidad home office durante 42 días por el Mundial 2026.

Claudia Arlett Espino, titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, manifestó que la medida aplicará a partir del 1 de junio y se mantendrá hasta el próximo 12 de julio de 2026. Periodo de tiempo que abarca la fase crítica de movilidad en la región.

INE cierra oficinas hoy 26 de mayo (Especial)

INE hará home office para ayudar a movilidad durante el Mundial 2026

A través de un video oficial, la Secretaría Ejecutiva del INE confirmó que sus colaboradores de la Ciudad de México (CDMX) y estados del centro del país, realizarán home office por 42 días durante el Mundial 2026.

Esta resolución surge ante este importante evento deportivo que impactará drásticamente la dinámica urbana y los servicios de la CDMX.

Según lo anunciado por el INE, la medida busca mitigar las dificultades de tránsito originadas por la masiva llegada de visitantes internacionales por el el Mundial 2026.

La decisión del INE responde a sugerencias de autoridades locales, con el fin de descongestionar las vías principales de la CDMX.

Claudia Arlett Espino enfatizó que este ajuste a las actividades administrativas del organismo, busca evitar contratiempos en la operatividad diaria del personal en las oficinas centrales.

A pesar del esquema remoto, el INE garantizó que sus responsabilidades y la atención ciudadana no sufrirán interrupciones.

Las áreas sustantivas mantendrán su capacidad total, mientras que los Módulos de Atención seguirán recibiendo personas en los horarios habituales dispuestos para cada una de las oficinas correspondientes.