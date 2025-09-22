Ricardo Salinas Pliego aseguró que “no debe nada” al Servicio de Administración Tributaria (SAT), institución que comparó con el crimen organizado.

A través de una columna en El Universal, el empresario aseveró que “es totalmente falso” que tenga un adeudo con el fisco que no quiera pagar.

Esto en referencia a los 75 mil millones de pesos que el gobierno federal reclama a Ricardo Salinas Pliego.

Sin embargo, reconoció que empresas de Grupo Salinas tienen “diferentes disputas con el SAT”, por hechos que tienen que ver con pérdidas fiscales de los años 2008 al 2013.

“En lo personal, no debo nada ni estoy sujeto a requerimiento de pago alguno” Ricardo Salinas Pliego

SAT actúa pero que crimen organizado: Ricardo Salinas Pliego denuncia cobro de “derecho de piso” con deuda millonaria

De acuerdo con el artículo de opinión de Ricardo Salinas Pliego ‘Sí quiero pagar impuestos, pero lo correcto’, el empresario acusa al SAT de buscar un pago del tipo “derecho de piso”.

Salinas Pliego aseguró que con la deuda de 75 mil millones de pesos lo que ocurre es que el SAT actúa peor que el crimen organizado, porque ellos “solo cobran una vez”.

“El SAT, actúa peor que el crimen organizado que exige derecho de piso, porque pretende cobrar dos veces por lo mismo (el crimen solo cobra una vez)” Ricardo Salinas Pliego

Esto en referencia a las disputas contra sus empresas por el cobro de impuestos doble por pérdidas fiscales que declaró en 2008 y 2013.

Según argumenta, en un principio le dijeron que no podía deducir estas pérdidas y le pidieron pagar el impuesto; luego, afirmaron que sí podía deducirse pero, al cambiar la ley, igualmente debía parar por ellos: “dos cobros por la misma cosa”.

Asimismo, reiteró su comparación del SAT con el crimen organizado al asegurar que le está haciendo “exorbitantes recargos” por el tiempo que ha pasado sin que pague.

“A esto hay que sumar los exorbitantes recargos por el tiempo transcurrido, que son responsabilidad directa de los funcionarios que intencionalmente pretenden cobrar el doble"

Ricardo Salinas Pliego reclama que no lo dejan pagar porque “les conviene” tenerlo de rodillas

Ricardo Salinas Pliego resaltó que Grupo Salinas “sí está dispuesto a pagar lo correcto para cerrar el caso”, pero no lo han dejado.

Aclaró que se ha visto su intención de pagar, al punto de que logró, en 2023 un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para pagar 10 mil millones de pesos, de los que entregó 2.6.

Sin embargo, funcionarios de dicho gobierno rechazaron el acuerdo porque “creían que les convenía más tener a Ricardo Salinas de rodillas frente a su poder” más que recibir los 7.5 mil millones de pesos restantes.

“Los acuerdos no fueron respetados, porque creían que les convenía más tener a Ricardo Salinas de rodillas frente a su poder, que cobrar el saldo pendiente. Pero no lograron doblegarme, ni lo harán” Ricardo Salinas Pliego

Asimismo, resaltó que, a pesar de que se trata de una cifra errónea, se trata de un “monto obviamente irrelevante para el gobierno” por lo que queda claro que el propósito del cobro desde el SAT es “tratar de intimidarme y silenciarme. Pero no lo van a lograr”.