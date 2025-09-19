El gobierno no intervendrá en deuda del empresario Ricardo Salinas Pliego, afirma Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

“En el fondo debería pagar ¿no?, lo que debe. O sea ya no sólo le debe al fisco sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces evidentemente nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad, tampoco podemos asumir esa responsabilidad (...) ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes " Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum reveló que una empresa de Ricardo Salinas Pliego decidió vender bonos a accionistas de Estados Unidos y durante la pandemia declararon que ya no podían pagar esos bonos y sus intereses.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el gobierno federal pudiera cubrir la deuda privada de Ricardo Salinas Pliego con accionistas en Estados Unidos.

Asimismo dijo que están pidiendo al Poder Judicial que resuelva adecuadamente, porque la pandemia ya pasó y para que no se proteja “a quién debe algo en México o en el exterior”.

La deuda en Estados Unidos que Ricardo Salinas Pliego quería que pagara México

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió el caso de defraudación por parte de Grupo Salinas a accionistas en Estados Unidos.

Grupo Salinas buscó apoyo en un juzgado civil de la CDMX para no pagar por razón de la pandemia y le dieron la razón.

Tras el fin de la pandemia, Grupo Salinas litigó para no pagar la deuda a accionistas de Estados Unidos, situación que permanece hasta ahora.

Los poseedores de bonos en Estados Unidos pidieron el apoyo del Gobierno de México e interpusieron un litigio en el T-MEC con el argumento de que “México no protege a los inversionistas de Estados Unidos”.

Claudia Sheinbaum dijo que el pago de la deuda a accionistas en Estados Unidos corresponde a Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas.