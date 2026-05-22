Idamis Pastor, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, aseguró que la seudodoctora y dos cómplices más son responsables de la muerte de Blanca Adriana Vázquez.

La fiscal aseguró que ya se realizan 40 actos de investigación sobre la muerte de Blanca Adriana Vázquez tras ingresar a la ‘clínica’ Detox. Además de que la FGE de Tlaxcala agiliza la necropsia del cuerpo.

Fiscalía de Puebla busca a pseudodoctora y dos cómplices de la muerte de Blanca Adriana Vázquez

Pastor señaló en entrevista con Azucena Uresti, que tras la denuncia, evidencias y hallazgo del cuerpo de Blanca Adriana Vázquez, consideran responsables a tres personas.

La fiscal general de Puebla explicó que actualmente la Fiscalía busca “específicamente” a la pseudodoctora que la ‘clínica’ Detox que además operaba sin tener cédula profesional de doctora.

Por otra parte, también apuntó que se buscan como cómplices al hijo de la seudodoctora y a una “femenina” que era parte del equipo de la ‘clínica’ a la que Blanca Adriana Vázquez asistió.

“Estamos buscando específicamente a la doctora (...) debería de decir yo pseudodoctora porque no es doctora, no tiene cédula profesional. Estamos buscando a su hijo y estamos buscando a una tercera femenina (...) son a las tres personas que estamos buscando porque para nosotros son los responsables”. Idamis Pastor, fiscal de Puebla.

Sin embargo, Pastor aclaró que aunque se vean como responsables de la muerte de Blanca Adriana Vázquez una vez detenido “individualizaremos” cada carpeta por su participación.

Fiscalía de Puebla realiza investigación; Tlaxcala agiliza necropsia de Blanca Adriana Vázquez

Idamis Pastor señaló que la pseudodoctora de la ‘clínica’ a la que Blanca Adriana Vázquez acudió, desapareció y luego fue encontrada muerta, es vista como responsable, aunque también hay investigación que se desarrolla.

La fiscal sostuvo que Puebla realiza al menos 40 actos de investigación sobre los hechos. Además de que hay intervención de la FGE de Tlaxcala, con Ernestina Carro Roldán como titular.

Pastor apuntó que no se conoce la causa de muerte de Blanca Adriana Vázquez, pero informó que Tlaxcala se encarga de ello y Ernestina Carro está agilizando esta parte para que la investigación sea clara.