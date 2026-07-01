Tras la victoria de México 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el pase del Tricolor a los octavos de final con un emotivo mensaje en redes sociales: “Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo”.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El encuentro, retrasado por tormenta eléctrica, fue dominado por los dirigidos por Javier Aguirre, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, además de las atajadas de Tala Rangel.

La selección de México ahora espera rival: Inglaterra o Congo.

Sheinbaum celebra el pase de México con un emotivo mensaje

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se unió a los festejos nacionales celebrando el avance del equipo a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, la presidenta de México dedicó un emotivo mensaje a los jugadores, destacando la entrega mostrada en la cancha del Estadio Banorte.

“Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México”, expresó Claudia Sheinbaum, agradeciendo al conjunto nacional por defender los colores del país con pasión.

El mensaje de Claudia Sheinbaum tras la clasificación de México a octavos (Especial)

México logra un triunfo con autoridad

El encuentro, que sufrió un retraso inicial debido a una tormenta eléctrica, fue dominado por la escuadra dirigida por Javier Aguirre. Los goles que sellaron el pase de México fueron obra de Julián Quiñones al minuto 22 —quien sumó su tercer tanto en el torneo— y de Raúl Jiménez al minuto 31, con un potente disparo que dejó sin opciones al arquero rival.

Además de la ofensiva, la actuación del portero Raúl “Tala” Rangel fue fundamental para mantener el arco en cero, realizando atajadas clave que evitaron el descuento ecuatoriano. Con este resultado, México mantiene una fase de grupos perfecta y sigue invicto en la competencia, compartiendo esa distinción con la selección de Francia.

Festejos en la CDMX, sede del Estadio Banorte

A las felicitaciones se sumó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien presenció el partido desde el Parque Tezozómoc en la alcaldía Azcapotzalco.

Clara Brugada manifestó su orgullo por el desempeño del equipo, afirmando: “Qué orgullo verlos jugar con garra”. La mandataria capitalina destacó el ambiente festivo y la unión que el “Tri” ha generado entre la afición mexicana.

Selección de México emprende el camino al Quinto Partido

Con la clasificación asegurada, la selección de México ya se prepara para su compromiso en los octavos de final.

El partido está programado para el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Banorte, donde México se enfrentará al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

La afición espera que la selección de México continúe con la racha ganadora que los ha llevado a ser una de las selecciones más sólidas de este Mundial 2026.