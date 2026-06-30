Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió a los aficionados que asistan a celebrar a Paseo de la Reforma y los Fan Fest establecidos en distintos puntos recojan su basura generada en la celebración por el Mundial 2026.

“Que recojan su basura cuando se van… las y los trabajadores de limpia son los que tienen que hacer toda esta recolección. Es un momento de alegría…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó en su conferencia mañanera de este 30 de junio que son las y los trabajadores de limpia los que tienen que levantar toneladas de basura debido a los festejos p.

Cabe mencionar que también se han registrado daños a las jardineras y a infraestructura del Metrobús en el marco d elso festejos del Mundial 2026.

Sheinbaum preusme saldo blanco en celebraciones por el Mundial

Claudia Sheinbaum resaltó que ha existido saldo blanco en los festejos por el Mundial 2026, a pesar de que el en último festejo acudieron 800 mil personas, por lo que pidió que la celebración se haga con responsabilidad.

Recordó que los festejos del jueves 25 de junio terminaron hasta la madrugada del 26 de junio, lo que dijo es muestra de la alegría del pueblo mexicano.

Sheinbaum pidió respeto para la Selección de Ecuador

Claudia Sheinbaum se pronunció por respeto a la Selección de Ecuador, ante la “serenata” que le dieron aficionados mexicanos la noche del 29 de junio cuando llegaron cansados y no los dejaron dormir.

La presidenta dijo que se entiende la alegría y los festejos pero hay que demostrar respeto hacia los demás.