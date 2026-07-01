Tras el triunfo de México 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026, Clara Brugada compartió un mensaje de orgullo hacia la Selección: “Qué orgullo verlos jugar con garra”.

“Qué orgullo verlos jugar con garra” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

“Qué orgullo verlos jugar con garra”: el mensaje de Clara Brugada tras el triunfo de México (Captura / X)

La jefa de gobierno de la CDMX disfrutó el encuentro desde el Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, acompañada de la afición que celebró el pase del Tricolor a los octavos de final.

El gesto de Clara Brugada refuerza el ambiente festivo que se vive en la capital con cada partido de México.

Clara Brugada celebra la victoria de México con emotivo mensaje (Cortesía)

Clara Brugada celebra la victoria de México con emotivo mensaje (Cortesía)

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