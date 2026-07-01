Para el partido de México vs Ecuador del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió al Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, CDMX, donde verá el partido de la Selección Mexicana con los aficionados.

Junto a Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, también está presenta apoyando a la Selección Mexicana, en el partido de México vs Ecuador del Mundial 2026.

Claudia Sheinbaum celebra el gol de la Selección Mexicana ante Ecuador

No pasó mucho tiempo para que Claudia Sheinbaum y los aficionados en el Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, CDMX, festejaran el primer gol de la Selección Mexicana en el partido de México vs Ecuador del Mundial 2026.

Se puede ver cómo Claudia Sheinbaum y Clara Brugada se abrazan después del primer gol de la Selección Mexicana en el partido de México vs Ecuador del Mundial 2026, mientras el resto de aficionados festejan.

Incluso se puede ver a un pequeño con su playera de México, así como un perrito, que se suman a la celebración por el gol de Julián Quiñones ante Ecuador, abriendo la esperanza de llegar a los octavos de final.

Por su parte la presidenta de México se mantendrá en el evento con aficionados esperando el final del partido, el cual pinta para ser dominado por la Selección Nacional.

Es la segunda vez que Claudia Sheinbaum ve un partido de la Selección Nacional con aficionados en CDMX

La participación de Claudia Sheinbaum en el Mundial 2026 ha sido bastante discreta, pues apenas es la segunda vez que se le ve con aficionados en la CDMX apoyando a la Selección Mexicana.

La primera ocasión fue en la inauguración del Mundial 2026, cuando decidió no ir al Estadio Ciudad de México, y en su lugar acudió uno de los muchos eventos de aficionados en la CDMX para apoyar a la Selección Mexicana.

En aquella ocasión acudió al Deportivo Los Galeana, el cual está ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde vio la victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

Igualmente fue acompañada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como por distintas personalidades del ámbito político.