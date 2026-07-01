El partido México vs Ecuador, programado originalmente para las 19:00 horas de este 30 de junio de 2026, sufrió un retraso debido a la tormenta eléctrica y lluvias intensas registradas en la CDMX.

El protocolo de seguridad de la FIFA obligó a posponer el calentamiento y ajustar los horarios del México vs Ecuador.

De manera preliminar, se informó que el encuentro comenzaría a las 19:15 horas, pero medios especializados señalan que el silbatazo inicial se daría hasta las 20:00 horas, una hora después del horario original.

Anuncio de partido retrasado en pantallas del Estadio Banorte (@sopitas/X)

México vs Ecuador iniciaría hasta las 20:00 horas

Luego de que se anunció que el partido México vs Ecuador del Mundial 2026 se pospuso por la lluvia y actividad eléctrica, se informa que ya habría nuevo horario de inicio.

Al respecto, medios especializados han dado a conocer que la FIFA estableció que los jugadores de ambas selecciones, saldrán a hacer calentamiento a la cancha del Estadio, a las 19:05 horas.

En consecuencia, el arranque del encuentro se retrasaría hasta una hora después del horario original, es decir que el silbatazo inicial se daría en punto de las 20:00 horas.

Anuncian nuevo horario de inicio del México vs Ecuador (@RodolfoLanderos/X)

Se retrasa el México vs Ecuador por lluvia y tormenta eléctrica

Debido a las condiciones climatológicas que se registran en el Estadio Banorte, al sur de la CDMX, el calentamiento de las selecciones de México y Ecuador se retrasó.

La información emitida por la FIFA refiere que el retraso se aplica como parte del protocolo de tormenta eléctrica, debido al cual los horarios del partido se ajustaron y su inicio se pospuso.

Asimismo, se adelantó que en punto de las 18:15 horas, se emitió un nuevo informe sobre los horarios, sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los detalles del ajuste.

De forma preliminar, se dio a conocer que ante la puesta en marcha del protocolo por tormenta eléctrica, el inicio del México vs Ecuador sería hasta las 19:15 horas, es decir 15 minutos más tarde, sin embargo, no hay confirmaciones oficiales.

Piden a aficionados permanecer en sus asientos

En el caso de los aficionados presentes en el Estadio Banorte, la empresa encargada de la venta de boletos ha comenzado a notificarles sobre la situación y se les pide no dejar sus asientos, así como atender las indicaciones oficiales.

Notificación a los aficionados sobre el retraso del México Vs Ecuador (alee_dupa / SDPnoticias )

Hasta el cierre de esta publicación, no se ha emitido más información oficial en torno a los horarios del México vs Ecuador, por lo que no se conoce cual es el nuevo horario del partido.

Cabe destacar que el protocolo de FIFA por tormenta eléctrica establece que un partido debe suspenderse de inmediato si hay eléctrica dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio y solo puede reanudarse tras 30 minutos.