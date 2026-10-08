El huracán Isaías se intensificó a categoría 2 este jueves frente a la península de Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora durante esta jornada.

A las 15:15 horas, tiempo del centro de México, el sistema se ubicó aproximadamente a 340 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, con trayectoria hacia el noreste.

Además, la tormenta tropical Simón continúa fortaleciéndose frente al Pacífico central mexicano, donde se prevé que evolucione rápidamente a huracán mayor durante las próximas horas.

Huracán Isaías y tormenta tropical Simón (Captura de pantalla)

¿Dónde se registran los efectos de Isaías y Simón?

Isaías mantiene su desplazamiento hacia el noreste a 19 kilómetros por hora, con rachas de viento de hasta 195 kilómetros por hora en ambas costas.

El sistema generará lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, además de condiciones marítimas adversas en esas regiones durante este jueves.

En costas de Yucatán se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en costas de Campeche y Yucatán, mientras habrá alturas de 1 a 2 metros en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

¡Isaías ya es huracán categoría 1! Se ubica al noroeste de Yucatán (@conagua_clima)

En el Pacífico, Simón se localizó a 370 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140.

Por ambos sistemas se modificaron zonas de prevención y vigilancia, mientras autoridades advirtieron sobre posibles deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.