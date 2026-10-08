La tormenta tropical Simón podría impactar las costas de Jalisco como un huracán categoría 4 el próximo domingo 11 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fabián Vázquez, director del SMN, detalló que la tormenta tropical Simón comenzará a intensificarse rápidamente a partir de mañana viernes 9 de octubre y tocará las costas de Jalisco el domingo.

SMN prevé que Simón impacte Jalisco este domingo como huracán categoría 4

El SMN pronosticó que la tormenta tropical Simón se fortalecerá rápidamente durante los próximos días y generará condiciones peligrosas en el occidente de México, en estados como Jalisco.

A partir de las 6:00 horas del sábado 10 de octubre, Simón comenzará a desplazarse hacia el norte con fuertes vientos, alcanzado la escala de huracán categoría 4 para el domingo 11 de octubre.

Simón impactaría Jalisco como huracán categoría 4 este domingo (Captura de pantalla)

Según las previsiones meteorológicas, el centro del huracán Simón tocará tierra este domingo cerca de Playa Pérula, en Jalisco, en una zona próxima a los límites con el estado de Colima.

Como huracán categoría 4, Simón podría alcanzar vientos sostenidos de hasta 215 km/h, con rachas de mayor intensidad, por lo que se prevén posibles daños en infraestructura, viviendas y servicios.

Desde este sábado se esperan condiciones meteorológicas adversas por Simón, con lluvias intensas a torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Fabián Vázquez explicó que Simón se perfila como un grave riesgo, pues, a diferencia de Polo —que perdió intensidad antes de tocar tierra— este huracán impactará en Jalisco con mucha fuerza.

Ante este escenario, se recomienda a la población prepararse para reducir riesgos ante el impacto del huracán Simón, así como mantenerse informada mediante los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.