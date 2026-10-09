Escuelas de Acapulco y Costa Grande, en Guerrero, suspendieron clases los días jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026 ante la llegada de la Tormenta Tropical Simón.

Se suspenden las actividades académicas y administrativas en las regiones Acapulco y Costa Grande, en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas. Secretaría de Educación en Guerrero

Las autoridades educativas explicaron que la medida aplica para todas las escuelas públicas o privadas, además de que las aulas podrían ser utilizadas como refugios en caso de ser necesario.

Acapulco y Costa Grande suspenden clases ante la llegada de Simón (Especial)

Acapulco y Costa Grande podrían habilitar refugios por llegada de Simón

Como parte de las medidas ante la llegada de Simón, las autoridades de Guerrero pidieron a directores y responsables que faciliten el uso de escuelas como posibles refugios temporales.

Se instruye a directores y responsables de planteles a brindar las facilidades necesarias en caso de que sus escuelas sean requeridas como refugios temporales. Secretaría de Educación en Guerrero

Por ahora, las clases seguirán suspendidas este jueves 8 y viernes 9 de octubre en Acapulco y Costa Grande, mientras Simón avanza por el Pacífico.

Se prevé que las condiciones podrían intensificarse durante el fin de semana, por lo que el clima seguirá bajo vigilancia en las costas mexicanas.

Tormenta tropical Simón provoca lluvias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán (Cuartoscuro / Administrador Prueba)

Lluvias fuertes azotarán Guerrero por llegada de Simón

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero comunicó que este jueves se esperan lluvias intensas, con algunos puntos de precipitaciones muy fuertes y descargas eléctricas en áreas como:

Acapulco

Costa Grande

Sierra

Centro

Tierra Caliente

También se pronosticaron rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta, además de oleaje de entre tres y cuatro metros en las costas de Guerrero.