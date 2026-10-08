Protección Civil ha desplegado una Misión de Enlace y Coordinación Operativa (Misión ECO) en el estado de Jalisco para reforzar las medidas preventivas ante los posibles impactos de la tormenta tropical Simón.

Su propósito fundamental es establecer un trabajo conjunto entre las autoridades federales, estatales y municipales para salvaguardar a la ciudadanía.

Asimismo, se busca incrementar la capacidad de respuesta y mantener una estrecha vigilancia en las zonas costeras ante la evolución del fenómeno meteorológico.

Por el avance de la tormenta tropical Simón, Protección Civil despliega Misión ECO en Jalisco

La Misión ECO (Misión de Enlace y Coordinación Operativa) es un equipo técnico de alta estrategia desplegado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para organizar la atención y prevención ante emergencias o desastres inminentes.

Protección Civil despliega Misión ECO en Jalisco ante tormenta tropical Simón (@CNPC_MX / X )

El despliegue en Jalisco fue ordenado directamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ante el avance de la tormenta tropical Simón.

La misión está encabezada por la titular de la CNPC (de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), Laura Velázquez Alzúa.

El objetivo de la Misión ECO en Jalisco es articular las labores entre el Gobierno federal, el gobierno estatal de Jalisco y los municipios costeros.

Reforzar las acciones de respuesta inmediata y reducir riesgos frente a las lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje provocados por la tormenta tropical Simón.

Mantener enlace directo con las comunidades vulnerables e implementar medidas oportunas de salvaguarda.

Las brigadas realizan recorridos preventivos, delimitación e identificación de zonas de alto riesgo, habilitación de refugios temporales y llamados constantes a la población para consultar únicamente canales oficiales de Protección Civil.

Misión ECO moviliza 200 elementos en Jalisco ante tormenta tropical Simón

Para ejecutar la Misión ECO sobre el terreno, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco movilizó 200 elementos hacia la Costa Norte y Costa Sur, apoyados en la siguiente infraestructura de mando:

Centro de Operaciones de Emergencias: Establecido en Guadalajara. Comandos de Área: Dos puntos centrales ubicados en la Costa Norte y la Costa Sur. Puestos de Comando Estratégicos: Instalados en 5 municipios clave (Talpa de Allende, Cabo Corrientes, La Huerta, Tomatlán y El Grullo).

La distribución de las alertas meteorológicas y las acciones específicas en los municipios afectados por la tormenta tropical Simón:

Alerta Verde (Peligro Bajo): Cubre las regiones noroeste y suroeste de Jalisco, el suroeste de Michoacán, y las zonas centro, norte, sur y oeste de Colima.

Alerta Azul (Peligro Muy Bajo): Emitida para el centro y sureste de Jalisco, el sur y sureste de Michoacán, y el centro, este, sur y oeste de Nayarit (así como en alejamiento para el sur y suroeste de Guerrero).