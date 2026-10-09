El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que no conocía la alerta vigente por el huracán Isaías, que amenaza la costa de Alabama y el Golfo.

Donald Trump fue cuestionado sobre su viaje previsto a Alabama para asistir al partido entre las universidades de Georgia y Alabama, cuando conoció la situación meteorológica.

Tras enterarse de la amenaza, Donald Trump expresó sorpresa y señaló que podría reconsiderar su asistencia, debido a las condiciones previstas y las necesidades de emergencia.

¿Qué se sabe sobre la amenaza del huracán Isaías?

El Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de huracán para distintos sectores de la costa norte del Golfo, ante la evolución prevista del sistema.

Los pronósticos contemplan que el huracán Isaías se intensifique antes de tocar tierra, por lo que las autoridades mantienen atención sobre las condiciones meteorológicas y posibles efectos.

Huracán Isaías se fortalece a categoría 2 frente a la península de Yucatán (Michelle Rojas)

El ciclón podría impactar como un potente huracán cerca de la frontera entre Florida y Alabama, de acuerdo con las previsiones incluidas en la información disponible.

La situación también podría modificar los planes de Trump, quien tenía previsto acudir al encuentro universitario entre Georgia y Alabama durante su visita al estado.

El presidente indicó que la seguridad pública constituye una prioridad ante la amenaza, además de evitar que su presencia interfiera con las labores de emergencia.

El encuentro deportivo forma parte del contexto de la visita presidencial, aunque la evolución de Isaías podría llevar a reconsiderar la asistencia prevista al evento.

Si el huracán toca tierra antes de la medianoche del viernes 9 de octubre, sería el primer impacto ciclónico de este tipo en costas estadounidenses exactamente en dos años.