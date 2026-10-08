Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó la suspensión de clases en escuelas privadas y públicas de todos los niveles en la región Sierra-Costa por la tormenta tropical Simón.

La suspensión de clases aplica para el 8 y 9 de octubre en 7 municipios del estado de Michoacán, pues se prevé que la tormenta tropical Simón podría convertirse en categoría 2 o 3 previo al fin de semana.

Tormenta tropical Simón lleva a municipios de Michoacán a suspender clases

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó de forma oficial la suspensión de clases para el jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026, debido a la tormenta tropical Simón.

Autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la tormenta tropical Simón podría llegar a ser huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, de cara al fin de semana.

Ante ello, y la presencia de la tormenta tropical por la temporada de huracanes en la región Sierra-Costa en Michoacán, ha llevado a la suspensión de clases de todos los niveles en escuelas privadas y públicas.

La suspensión de clases aplica únicamente para estos municipios de Michoacán:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Artega

Tumbiscatío

Suspenden clases en Michoacán por la tormenta tropical Simón. (@ARBedolla)

Por otra parte, Alfredo Ramírez Bedolla recordó a la población michoacana a tener precauciones “resguardarse y seguir” las indicaciones de Protección Civil Michoacán, misma que se difundirá por los canales oficiales de la dependencia.