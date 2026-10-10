El huracán Isaías impactó la costa de Estados Unidos la noche de este viernes 9 de octubre, desatando marejadas ciclónicas. Autoridades piden extremar precauciones por fuertes lluvias e inundaciones.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Isaías llegó a tierra con vientos sostenidos de aproximadamente 169 km/h, por lo que Florida y Alabama declararon estado de emergencia.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos confirmó la emergencia en Florida y Alabama a fin de garantizar que los recursos federales estén disponibles para responder al huracán Isaías.

Huracán Isaías impacta la costa de Estados Unidos; declaran emergencia en Florida y Alabama (Captura de pantalla)

Huracán Isaías toca costas de Estados Unidos y amenaza con fuertes lluvias a Florida y Alabama

La tarde de este viernes 9 de octubre, el huracán Isaía alcanzó la categoría 3 y, tras debilitarse ligeramente a categoría 2, tocó las costas de Estados Unidos, cerca de Destin, Florida.

El fenómeno provocó alertas por inundaciones, vientos destructivos y marejada ciclónica, mientras las autoridades mantienen medidas de emergencia en las regiones amenazadas.

Medios locales reportan que más de 420 mil hogares de Florida y Alabama se encuentran sin energía debido al paso del huracán. El agua habría comenzado a inundar las calles de estos estados.

Ante el panorama, autoridades piden extremar precauciones, incluso han declarado estado de emergencia en Florida y Alabama para destinar todos los recursos necesarios.