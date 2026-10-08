El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua informó que Isaías ya es huracán categoría 1 el cual se ubica al noroeste de Yucatán y al nor-noroeste de Campeche.

Luego de que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, reclasificó a Isaías como huracán de categoría 1, siendo el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico.

El SMN mantiene en vigilancia a Isaías, pues se prevé que el huracán ya categoría 1 continuará ganando potencia mientras cruza el centro-oriental del Golfo de México.

El huracán Isaías categoría 1 traerá lluvias y vientos en varios estados del Golfo de México

Tras convertirse en huracán categoría 1, Isaías traerá lluvias y vientos en varios estados del Golfo de México.

Por lo que a su paso por el Golfo de México, Isaías como huracán categoría 1 ocasionará lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz (sur), Tabasco (sur, oeste y norte), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte y oeste).

Así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Tamaulipas (costa), mientras que lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Quintana Roo (norte).

Además, en los vientos de Isaías se espera que originará vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Asimismo, para el oleaje se estima de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Campeche.