Simón se convierte en huracán categoría 1: así avanza frente a Manzanillo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la noche de este 8 de octubre que Simón ya es un huracán categoría 1 y avanza frente a Manzanillo.
De acuerdo con la más reciente actualización de la Conagua, Simón presenta un desplazamiento a 9 kilómetros por hora hacia el noreste, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 km/h.
Y tiene una distancia de 380 kilómetros al sur de Manzanillo y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
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