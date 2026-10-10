La llegada del huracán Isaías al estado de Florida, en Estados Unidos, ha dejado una impactante cobertura en vivo de reporteros que presenciaron los poderosos efectos de este fenómeno meteorológico.

Puntualmente, fueron los reporteros Robert Ray, de FOX Weather, y Ali Reid de AccuWeather, quienes lograron captar de primera mano el paso del huracán Isaías en Florida como un huracán categoría 3.

Reporteros dejan impresionantes imágenes durante cobertura de la llegada del huracán Isaías en Florida

A través de su cobertura desde Destin, Florida, el reportero Robert Ray presenció y transmitió los efectos de las fuertes rachas de viento de hasta 215 km/h que generó a su llegada el huracán Isaías.

Las imágenes de FOX Weather permitieron notar como el periodista luchaba por mantenerse en pie al ser empujado por el viento, así como señalizaciones y vegetación que se encuentra en la zona.

De igual forma, las intensas lluvias del huracán Isaías provocan un paisaje con poca visibilidad, descargando toda su furia como un huracán categoría 3 alistándose a tocar tierra.

La impactante cobertura en vivo de reporteros durante el huracán Isaías en Florida (FOX Weather)

Por su parte, la reportera Ali Reid se situó en las costas de Pensacola, Florida, mostrando el fuerte oleaje provocado por el huracán Isaías.

De igual forma, la periodista de AccuWeather mostró los fuertes vientos que la empujaban durante su cobertura en vivo, y los cuales generaron cortes de energía eléctrica.

Las imágenes permitieron notar las olas de más de 2 metros de altura que impactaban en la zona, y que avisaban del poder del huracán Isaías al acercarse como un huracán categoría 3.

Ali Reid se mantuvo firme en su cobertura, permitiendo notar también la poderosa tormenta eléctrica que acompañaba la llegada de este fenómeno meteorológico en aguas del Golfo de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Isaías se degradó a categoría 2 al impactar en tierra a Florida y se espera que deje sus afectos hasta degradarse a categoría 1 durante las primeras horas del sábado 10 de octubre.