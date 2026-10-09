El huracán Isaías se fortaleció hasta alcanzar la categoría 3 en la Saffir-Simpson este viernes 9 de octubre, mientras avanza por el Golfo de México hacia las costas de Florida.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Isaías registró vientos máximos sostenidos de 195 km/h, suficientes para clasificarlo como un huracán mayor.

Florida, bajo amenaza por el impacto del huracán Isaías de categoría 3 este viernes

Los pronósticos del NHC indican que el centro del huracán Isaías podría llegar a la costa occidental de la región conocida como “Panhandle” de Florida durante la noche de este viernes.

Entre los principales peligros se encuentra la marejada ciclónica, que eleva el nivel del mar y provoca inundaciones en zonas bajas. También se esperan fuertes vientos y lluvias intensas.

Huracán Isaías amenaza Florida este viernes con un impacto de categoría 3 (Octavio Jones / AP Photo/Octavio Jones)

Con el avance del sistema, las autoridades estadounidenses han pedido a la población de las áreas bajo advertencia que complete sus preparativos y atienda las instrucciones de emergencia.

Florida, Georgia y Alabama declaran estado de emergencia ante impacto del huracán Isaías

Ante la amenaza del huracán Isaías, Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró la emergencia en 27 condados. Anunció el despliegue de 5 mil elementos de la Guardia Nacional y de personal del servicio eléctrico.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró la emergencia en los 159 condados del estado para facilitar el despliegue de recursos y la movilización de equipos de respuesta.

El mandatario pidió a la población abastecerse de alimentos, agua, baterías, linternas y otros artículos esenciales ante posibles afectaciones durante el fin de semana, días en los que impactará Isaías con fuerza.

Por su parte, Alabama declaró la emergencia en 40 condados y estableció evacuaciones obligatorias para turistas y visitantes en determinadas zonas costeras, incluidas Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island.