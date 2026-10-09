Las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Simón, provocaron severas inundaciones en distintas zonas de Acapulco, Guerrero, durante la tarde del jueves 8 de octubre de 2026.

El agua alcanzó hasta 40 centímetros en algunos puntos, mientras las corrientes afectaron la circulación, dejaron vehículos varados y obligaron a suspender temporalmente el transporte público local.

Las afectaciones también incluyeron caída de postes, cortes de energía eléctrica, ligeros deslaves y suspensión de clases ante la posibilidad de que continuaran las precipitaciones durante la jornada.

Acapulco tras el paso de Simón (Capturas de video)

¿Qué afectaciones dejó Simón en Acapulco?

Entre las vialidades afectadas en Acapulco por los efectos de Simón, estuvieron:

Avenida Costera Miguel Alemán

Cuauhtémoc

Escénica

Carretera Acapulco-Puerto Marqués

Bulevar de las Naciones

También se registraron inundaciones en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, Mercado Central, Barrio La Fábrica, Icacos, Fraccionamiento Hornos y la zona Diamante de Acapulco.

Acapulco tras el paso de Simón (Capturas de video)

En la Costera Miguel Alemán, el agua llegó hasta 40 centímetros, mientras las corrientes complicaron el tránsito y dejaron automóviles atrapados durante las lluvias.

Negocios del Fraccionamiento Hornos también resultaron afectados y algunos cerraron temporalmente, mientras peatones y usuarios del transporte buscaron refugio en establecimientos cercanos.

En la calzada Pie de la Cuesta, dos postes de luz colapsaron después de que un árbol cayera sobre ellos, provocando cortes de energía eléctrica.

También hubo caída de postes de media tensión en Hornos Insurgentes, además de ligeros deslaves y arrastre de piedras y basura hacia la bahía.

Ante la emergencia, autoridades desplegaron operativos para auxiliar a personas varadas; Acabús ofreció servicio gratuito y las clases fueron suspendidas durante los periodos establecidos por autoridades.