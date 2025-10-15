Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero (2015-2021), podría ser uno de los 50 políticos mexicanos a los que Estados Unidos les revocó la visa pues meses atrás perdió la suya.

“Efectivamente me fue revocada la visa hace dos meses y medios, con fecha 31 de julio de acuerdo a un correo electrónico que llegó. No tengo información del por qué” Héctor Astudillo. Exgobernador de Guerrero

Así lo confirmó el miércoles 15 de octubre en el programa de Ciro Gómez Leyva, no obstante, dijo que esta decisión le fue notificada desde dos meses y medio atrás mediante correo electrónico.

Héctor Astudillo dijo que no tiene mayor información sobre los motivos de revocación, pero aseguró que no tiene nada que temer y rechaza señalamientos en su contra desde los medios de comunicación en México.

Héctor Astudillo rechaza vínculos con la delincuencia

Héctor Astudillo dijo que ha salido a confirmar la situación para detener especulaciones en su contra, en referencia vínculos con la delincuencia.

Dijo rechazar contundentemente las “afirmaciones dolosas… que se han hecho sobre mi persona… debo atajarlas”.

Héctor Astudillo confirma cancelación de visa a otros 2 políticos, cree que son mucho más de 50

Héctor Astudillo contó que a dos políticos más les revocaron la visa , lo cual supo minutos depuesto de salir a dar entrevistas este 15 de octubre.

Señaló, sin dar a conocer identidades, que esa confirmación se la compartieron esta misma mañana. Solo dijo que no son de Morena y que serían políticos de nivel nacional.

Dijo que la información de Reuters sobre que son 50 las visas canceladas a políticos señaló que puede ser un asunto mucho mayor y puede seguir creciendo.

Héctor Astudillo adjudica cancelación de visa a declaraciones sobre Donald Trump

Héctor Astudillo adjudicó la cancelación de su visa a declaraciones sobre el presidente Donald Trump y es que dijo que el gobierno de Estados Unidos actualmente ha estado vigilante de declaraciones que pudieran no gustarles.

Relató que días antes del 31 de julio de 2025, cuando le llegó el correo, dijo a medios de comunicación locales que Donald Trump había usado a México para fortalecer su aceptación electoral “estas declaraciones… tienen que ver con la revocación de mi visa”.

Héctor Astudillo ya tiene cita para una nueva visa

Héctor Astudillo dijo que ya inició un nuevo trámite para la visa y que incluso tiene cita.

Previamente acudió a la Embajada de México en Estados Unidos a entregar la visa cancelada, como se le requirió.

Detalló que la visa que tenía la había extendido por 37 años en los que en distintos periodos había incluso estudiado y viajado de vacaciones.