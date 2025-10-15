El Departamento del Estado de Estados Unidos anunció que un mexicano perdió la visa por criticar el asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025.

Pero ¿Quién es el mexicano? Nombres circulan luego de que ventilaron qué fue lo que dijo que llevó a Estados Unidos a quitarle su visa.

Estados Unidos revoca visa a mexicanos por criticar la muerte de Charlie Kirk

Por las redes sociales del Departamento de Estados, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que un mexicano se quedó sin visa por criticar el asesinato de Charlie Kirk de 31 años de edad, activista pro Donald Trump.

Estados Unidos ha sido claro señalando que no acogen “extranjeros” que deseen la muerte a estadounidenses como Charlie Kirk, siendo Tyler Robinson el presunto asesino, señalando que su asesinato “fue atroz”.

Ante la lista de las nacionalidades de aquellos que les revocaron la visa, figura un mexicano que aseguró que Charlie Kirk fue “misógino, machista”, además de “racista”.

“Kirk ‘murió siendo racista, murió siendo misógino’ y afirmó que ‘hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerto’ “. Departamento de Estado de Estados Unidos.

Aunque no se sabe la identidad del mexicano al que le revocaron la visa para Estados Unidos, en redes sociales se mencionan estos nombres:

Callo de Hacha, periodista

Salvador Ramírez, militante de Morena

Sin embargo, no existe prueba de quién lo dijo verdaderamente y si estas dos personas citadas mencionaron los comentarios contra Charlie Kirk.

Lista completa de los extranjeros a los que Estados Unidos revocó la visa por Charlie Kirk

Estados Unidos dio a conocer qué extranjeros ya no tienen visa por criticar el “atroz” asesinato de Charlie Kirk y esta fue la lista completa de sus nacionalidades:

Argentina

Sudáfrica

México

Brasil

Alemania

Paraguay

Si bien el gobierno de Estados Unidos no evidencia exactamente qué ciudadanos con nombre y apellido, sí ha compartido los post en redes sociales que compartieron sobre Charlie Kirk con su identidad censurada.