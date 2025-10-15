Adán Augusto López -de 62 años de edad- aclara si es verdad que su nombre forme parte de la lista de políticos mexicanos con visas revocadas en Estados Unidos.

“Sobre una supuesta lista en la que circula mi nombre. Al menos yo no he sido notificado por ningún gobierno, país, de los que yo mantengo visas, desde luego soy consciente de que cada gobierno que emite una visa a favor de un ciudadano extranjero puede revocarla, ampliarle el plazo”. Adán Augusto López

Al respecto, el senador habló de su situación y reveló que su entrada al país liderado por Donald Trump está asegurada a falta de una notificación oficial por parte del gobierno estadounidense.

Estados Unidos revoca visas a políticos y hay respuesta del gobierno de México

A mediados de octubre la agencia británica Reuters publicó un reporte con el nombre de al menos 50 políticos mexicanos que se quedaron sin visa, entre ellos .

Y aunque al principio Adán Augusto López evitó hablar del tema, hubo muchos de los implicados que salieron a confirmar que les habían negado la entrada a los Estados Unidos.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Fue durante la mañanera del 15 de octubre que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto de esta lista.

Más que nada porque en ella destacaban líderes de Morena, así como personas allegadas al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria aseguró no tener información oficial, esto debido a que el gobierno de los Estados Unidos notifica esta revocación de manera personal.

Siendo que este tipo de información no es compartida con el gobierno de México a menos que haya temas de seguridad pública involucrados.