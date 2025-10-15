El Secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio, se reunirá con el Canciller de México, Juan Ramón de la Fuente para revisar las visas que fueron revocadas a funcionarios mexicanos.

Pues de acuerdo con los reportes, la administración de Donald Trump de 79 años de edad, ordenó retirar al menos 50 visas a funcionarios y políticos de México.

El pasado martes 14 de octubre, se publicó un comunicado del Gobierno de Estado Unidos, revelando que Marco Rubio de 54 años de edad, tendría una reunión con Juan Ramón de la Fuente.

Ambos mantendrán un encuentro privado en el edificio principal del Departamento de Estado, justo cuando existe un cierre parcial en las funciones no esenciales del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos (Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con Grupo Reforma, un alto funcionario del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, se han mantenido buenas relaciones entre la administración de Donad Trump y la de Claudia Sheinbaum.

No obstante, la agencia de noticias Reuters confirmó el pasado martes 14 de octubre que dos funcionarios confirmaron que la Administración de Trump revocó visas a al menos 50 funcionarios y políticos mexicanos.

“Las visas son un privilegio, no un derecho. Las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden revocarse en cualquier momento. Los motivos de revocación pueden incluir la violación de la ley de EU, el sobrepasar la duración de la estadía autorizada, corrupción, narcotráfico, actuar como agente del Partido Comunista chino, espionaje, facilitar la inmigración ilegal y otras actividades contrarias al interés nacional de EU”. Funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos

Con información de Grupo Reforma.