El gobierno de Estados Unidos habría revocado la visa a César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado por Morena, tras ser retenido por agentes de migración.

De acuerdo con los reportes, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a César Iván Sandoval cuando intentó cruzar la frontera hacia Arizona hoy miércoles 13 de noviembre.

Por la mañana sostuvo una reunión con el secretario de seguridad en Sonora, Braulio Martínez, toda vez que presentaron al nuevo titular del Mando Único.

Alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval, habría perdido su visa de Estados Unidos

Autoridades de Estados Unidos habrían revocado este miércoles la visa de César Iván Sandoval cuando pretendía cruzar la frontera entre Sonora y Arizona.

Estados Unidos revoca la visa y retiene a César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado (@CesarIvan2018 / X)

La información señala que al momento de ser entrevistado por agentes de la CBP, estos detuvieron al alcalde, señalando que no tenía permitido ingresar a Estados Unidos.

César Iván Sandoval viajaba a bordo en una camioneta modelo Chevrolet Tahoe junto a Paolo Navarro, titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Sonora.

No obstante, autoridades solo habrían revocado la visa de César Iván Sandoval, tras detenerlo por intentar cruzar a Estados Unidos.

Según informó el diario sonorense El Imparcial, el alcalde viajaba a Estados Unidos para participar en un encuentro binacional, en donde firmaría un acuerdo de colaboración ambiental entre San Luis Río Colorado y Sonora.

Hasta el momento la oficina de César Iván Sandoval no se ha pronunciado al respecto, toda vez que se reportó permanecía retenido en el área de aduanas.

Con esto, el alcalde de San Luis Río Colorado se suma a la lista de políticos mexicanos a los que autoridades de Estados Unidos habrían revocado su visa, prohibiendo así su entrada a dicho país.