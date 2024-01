.@HectorAstudillo, exgobernador de Guerrero, renuncia al @PRI_Nacional



"Ya no me siento del PRI de hoy que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología", el ahora expriista se lanzó contra @alitomorenoc, "ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales".



🎥 Laura Bruges pic.twitter.com/CdciEPC8Ad