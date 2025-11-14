Tras la revocación de su visa americana, el alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval, desmintió señalamientos de una supuesta investigación en su contra.
“Quiero dejarte en claro que no existe ni en este momento ni en otros, ninguna averiguación en mi contra”.César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado
El jueves 13 de noviembre se dio a conocer que otro funcionario mexicano fue retenido y su visa revocada, lo que no permitió que viajara a Estados Unidos para un compromiso en Arizona.
César Iván Sandoval descarta investigación en su contra tras retiro de visa
Mediante un video, César Iván Sandoval aclaró los motivos por los cuales su visa fue revocada, que sería trámites administrativos y no por alguna investigación en su contra.
César Iván Sandoval especificó que ni en este momento ni en otros existe alguna averiguación en su contra, ni en Estados Unidos ni en México, como el señalamiento colectivo en estas situaciones.
Por otra parte, César Iván Sandoval aclaró que tampoco fue maltratado por los agentes de aduana, ya que en todo momento se portaron respetuosos hacia su persona pese al problema por trámites administrativos.
Acorde con lo dicho por César Iván Sandoval, su visa se le retiró en la segunda revisión, por lo que en respeto del procedimiento de Estados Unidos, atendió de manera ordenada la detención.