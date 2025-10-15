El periodista Callo de Hacha confirmó que fue él a quien Estados Unidos, liderado por Donald Trump, le quitó la visa pero asegura que está mejor en México.

Luego de que se especuló quién era el mexicano al que Estados Unidos le quitó la visa, Callo de Hacha salió a confirmar que fue él aunque se siente bien por criticar al “racista” Charlie Kirk.

Callo de Hacha confirma que fue él a quien Estados Unidos revocó la visa

Tras un mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la revocación de visa a personas de seis países diferentes, salió a relucir un mexicano que resultó ser Callo de Hacha.

Según los argumentos, se debió a criticas que personas como el periodista Callo de Hacha hicieron hacia el asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 por Tyler Robinson.

Ahora es Callo de Hacha quien confirmó los rumores de redes sociales, asegurando que fue él a quien Estados Unidos revocó la visa por hablar del “racista de Kirk”.

A la perspectiva del periodista compartida en X, le importa poco que le hayan revocado la visa asegurando que prefiere estar en México.

“Para mí es motivo de orgullo que me quiten la visa por defender la libertad de expresión y señalar a los racistas que insultan al pueblo de México. Quédense con su estúpida visa, México es lo único que necesito”. Callo de Hacha, periodista.

Callo de Hacha confirma que Estados Unidos le quitó su visa. (@callodehacha)

Para Callo de Hacha el que haya criticado el activismo de Charlie Kirk fue la muestra sobre “la libertad de expresión” hacia la defensa de un pueblo del activista pro Donald Trump.