Harfuch sostuvo reuniones con Adrián de la Garza, Geraldine Ponce y otros ediles en la Conferencia de Seguridad

El secretario Omar García Harfuch se reunió este miércoles 10 de diciembre con ediles de todo el país en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con Omar García Harfuch, esta reunión se dio con el objetivo de fortalecer las corporaciones locales de seguridad como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Harfuch se reúne con Adrián de la Garza, Geraldine Ponce y otros ediles en la Conferencia de Seguridad

Omar García Harfuch agradeció la participación de Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, Geraldine Ponce, edil de Tepic, y otros ediles en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Los temas principales que se trataron en esta reunión entre Omar García Harfuch y los ediles fueron:

Implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica

Agenda de reuniones para coordinar trabajos interinstitucionales

En dicha reunión, los ediles se habrían comprometido en cooperar con las instituciones federales y orientarán sus modelos municipales de seguridad al nacional.

Cabe mencionar que en el plan de seguridad nacional, atender los delitos del fuero común es primordial, por lo que establecer una comunicación con los ediles era esencial para el funcionamiento.