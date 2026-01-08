Marcela Figueroa es una politóloga con gran trayectoria en diseño, evaluación y profesionalización de políticas de seguridad en México. Conoce quién está a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Quién es Marcela Figueroa Franco?

Marcela Figueroa Franco es una politóloga y funcionaria pública mexicana especializada en seguridad pública, desarrollo policial y profesionalización policial. En octubre del 2024 fue designada como la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el organismo encargado de coordinar la política de seguridad a nivel nacional y gestionar información, evaluación y estrategias de seguridad pública.

Durante su gestión, ha registrado medidas y reportes que destacan reducción de importantes delitos a nivel nacional.

¿Qué edad tiene Marcela Figueroa Franco?

Marcela Figueroa Franco nació el 27 de septiembre de 1982, por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Marcela Figueroa Franco tiene esposo?

No hay información disponible sobre su vida sentimental, pues los datos públicos se enfocan en su carrera y cargo como titular del SESNSP.

¿Qué signo zodiacal es Marcela Figueroa Franco?

Al haber nacido el 27 de septiembre, Marcela Figueroa es libra, signo de aire que se caracteriza por ser leal, buscadora de la justicia y buena comunicadora.

¿Marcela Figueroa Franco tiene hijos?

No hay información sobre si Marcela Figueroa tiene hijos, ya que ha decidido mantener su vida personal alejada de los medios y centrar el foco en su trabajo.

¿Qué estudió Marcela Figueroa Franco?

Marcela Figueroa tiene una formación académica bastante sólida en ciencias políticas y seguridad pública:

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM

Maestría en Ciencia Política con especialidad en Política Comparada por parte de la Central European University (Hungría)

Asimismo, cuenta con estudios en políticas públicas y teoría política por la University of California en San Diego

¿En qué ha trabajado Marcela Figueroa Franco?

A lo largo de su carrera, Figueroa Franco ha desempeñado bastantes cargos que fueron indispensables para su actual posición dentro de la política mexicana: